Захарова прокомментировала предложение Франции и ФРГ ввести санкции из-за инцидента с Навальным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неприемлемые по содержанию и тональности заявления ФРГ и Франции, а также их предложение ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным являются свидетельством того, что Париж и Берлин не желают считать с фактами, которые неоднократно излагала российская сторона. Об этом заявила в среду, 7 октября, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

- Вместо сотрудничества с Россией для выяснения причин случившегося с блогером, ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа. Они призывают Евросоюз одобрить новые санкции против России, отбрасывая собственные обязательства о взаимной правовой помощи по уголовным делам, - подчеркнула она, напомнив об оставшихся без ответа запросах о правовой помощи от Генпрокуратуры РФ.

Мария Захарова отметил, что внешнеполитическое ведомства не раз указывало коллегам на недопустимость игнорирования российских запросов, однако те «полностью погрузились в закулисные интриги».

- Теперь Франция и Германия встали во главе формирующейся «антироссийской коалиции» вопреки их заявления о приверженности партнерству с Россией, - отметил официальный представитель министерства.

Она добавила, что если иностранная коллеги готовы пересмотреть этот «конфронтационный курс», то возможности для нормализации диалога с российской стороны всегда открыты. При этом Мария Захарова сообщила, что Москва после заявлений глав МИД ФРГ и Франции по Навальному не считает возможным продолжать "бизнес как всегда" с Парижем и Берлином.