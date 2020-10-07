Замминистра обороны на танке объехал место взрывов в Рязанской области. Фото: Александр КАНУННИКОВ.

Заместитель российского министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в пожарном танке объехал территорию в Рязанской области, где происходят взрывы боеприпасов, провел осмотр места ЧП и оценил сложившуюся обстановку в его эпицентре.

- Дмитрий Булгаков лично провел рекогносцировку обстановки в эпицентре пожара. По итогам он проводит совещание с оперативной группой, на которой озвучивает основные задачи по ликвидации чрезвычайного происшествия, распределению сил для тушения возгорания, - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Отмечается, что замглавы военного ведомства также совершил облет района чрезвычайной ситуации на вертолете Ми-8. Так он смог зафиксировать основные направления распространения огня и определить зоны риска, которые требуют немедленного реагирования. Была отмечена необходимость сохранить жилой сектор и объекты инфраструктуры ближайших сел.

Кроме того, число пожарных поездов, привлеченных к тушению пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области, увеличено до трех.

Как ранее писал сайт kp.ru, интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снижается. Сейчас разрывы отдельных боеприпасов происходят с временным промежутков в примерно десять минут.