Новый рекорд: В 2021 году объем внесения минеральных удобрений может достигнуть 4,5 млн тонн

Изучая экспозицию выставки «Золотая осень -2020» становится понятно – российские аграрии ставят перед собой масштабные цели и, что самое главное, успешно их достигают. Несмотря на погодные условия, пандемию, внешние трудности, в 2020 году наша страна соберет не менее 125 млн тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации.

А вот еще один рекорд, который планирует взять в 2021 году: объем внесения минеральных удобрений увеличится до 4,5 млн тонн, что позволит колоссально увечились объемы урожайности.

- Рост урожайности формирует экспортный потенциал. А это более качественное зерно, более высокая маржинальность. Достичь этого можно тогда, когда начнем отрабатывать научные рекомендации по внесению органических и минеральных удобрений, - отметил во время посещения выставки «Золотая осень -2020» первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Регулярный рост урожайности – это не случайность и не везение, а целый комплекс мер: систематический труд аграриев, внесение простых и сложных минеральных удобрений, раскисление.

Более половины российских регионов ежегодно увеличивают норму на 10 процентов благодаря доступности кредитов, развитию логистики и поддержки со стороны государства.

- То, что сегодня сложные минеральные удобрения востребованы – это факт. Интерес к ним растет. Но наша задача – чтобы темпы и объемы их внесения по площадям были в два раза увеличены, - заключил Хатуов.

Планируется, что к 2024 году российские сельхозпроизводители должны нарастить объем приобретения минеральных удобрений до 8 млн тонн.

«Золотая осень – 2020» будет работать до 10 октября 2020 года. Прямая трансляция доступна на сайте выставки.