В США прокомментировали запуск Россией ракеты «Циркон»

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершивший запуск "Циклона". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Соединенные Штаты внимательно следят за ракетными испытаниями России и принимают их во внимание в ходе формирования своей политики в области контроля над вооружениями. Об этом в четверг, 8 октября, заявил официальный представитель американского Государственного департамента на фоне запуска Россией ракеты «Циркон».

- Мы продолжаем отслеживать российскую военную активность и ракетные испытания, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и нацбезопасности, - сообщил он в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, пару дней назад из акватории Белого моря головной фрегат «Адмирал Флота СССР Горшков» в первый раз выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Цель находилась в водах Баренцева Моря, ракета успешно ее поразила. При этом дальность полета «Циркона» составила 450 километров, а ее максимальная высота – целых 28 километров.