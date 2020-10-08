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На Украине завели уголовное дело за госизмену против главы «Нафтогаза»

Андрей Коболев заявил, что готов ответить на все обвинения
Ксения АНУФРИЕВА
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На Украине завели уголовное дело за госизмену против главы «Нафтогаза»

На Украине завели уголовное дело за госизмену против главы «Нафтогаза»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранители Украины завели уголовное дело по статье о государственной измене против главы национальной компании «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева. Об этом рассказал он сам в четверг, 8 октября, в эфире телеканала "Украина-24"

- Против меня возбудили очередное уголовное дело, в этот раз за государственную измену. Я готов ответить на все обвинения, - заявил Андрей Коболев.

Сотрудники украинской антикоррупционной прокуратуры сообщили, что подозревают руководство компании в хищении газа на сумму почти 730 миллионов гривен – примерно 26,3 миллиона рублей.

Следователи установили, что в течение 2016-2017 годов главы организаций-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области заключили несколько соглашений о закупке у «Нефтогаза» топлива для производства тепловой энергии. Компания поставляла ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных, из-за чего доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60 процентов против 3,5 процента заложенных в тариф.

В результате подобных преступных действий ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, который был причинен «Нафтогазу».

Незадолго до этого аудиторы выявили некоторый нарушения в работе «Нафтогаза» на более чем 7,9 миллиарда рулей.