Глава «Вектора» назвал планируемую дату регистрации вакцины от коронавируса

Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» - 15 октября 2020 года Фото: REUTERS

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную учеными центра «Вектор», планирует зарегистрировать уже на следующей неделе – 15 октября. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил глава центра Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

- Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" – это 15 октября текущего года. Первым вакцину получит участники пострегистрационных клинических испытаний, - сообщил он.

Ринат Максютов отметил, что также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование. Участие в нем примут 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

Одно из испытаний на безопасность и иммуногенности вакцины от «Вектора» уже успешно завершилось: все сто добровольцев в возрасте 18-60 лет чувствуют себя хорошо, серьезные неблагоприятные явления у них не замечены. Несколько участников клинических исследований сообщили о непродолжительной болезненности в месте инъекции, что является вполне нормальным для прививки.

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