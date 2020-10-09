Путин сообщил Совету безопасности о своих переговорах с Алиевым и Пашиняном

Песков сообщил о переговорах Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин перед переговорами с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении сообщил Совету безопасности о телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что участники совещания Совета безопасности вновь призвали Армению и Азербайджан прекратить столкновение в Нагорном Карабахе.

- Продолжился также обмен мнениям по положению дел в Киргизии, - добавил Песков и отметил, что на совещании подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации, чтобы обстановка в стране не скатывалась к хаосу.

Ранее сегодня, 9 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече глав правительств стран-участников ЕАЭС, что страна готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы, сообщил сайт KP.ru.