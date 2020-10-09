Алиев заявил о "последнем шансе" для Армении вывести войска из Карабаха

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если министр иностранных дел Армении на переговорах в Москве назовёт Карабах армянской территорией, то о переговорах не может идти речи.

Он также предупредил, что Баку вернёт свои земли любыми способами, но даёт Армении "последний шанс" и всё ещё стремится сделать это мирным путём.

- Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и за столом переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Мы даем им последний шанс: выведите войска, вернитесь к переговорам, - заявил Алиев в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению.