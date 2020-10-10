Гинцбург рассказал о сроках отказа от маски после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказаться от ношения масок после вакцинации от коронавирусной инфекции можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент прививки и точно определен уровень антител к заболеванию в организме. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург – разработчика отечественного препарата.

- Следует подождать хотя бы 21 день после введения прививка. Потом надо убедиться, что ты был в опытной группе, а не в группе, участникам которой вводили плацебо. И я бы порекомендовал сперва определить уровень протективных антител, а после самостоятельно решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить, - объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Напомним, вакцина от разработчиков из центра Гамалеи "Спутник V" уже зарегистрировал российский Минздрав. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Ранее директор центра «Вектор», второго разработчика российской вакцины, сообщил, что препарат планируют зарегистрировать уже на следующей неделе – 15 октября.