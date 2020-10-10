По снимкам из космоса нашли судно, сбросившее воды у Камчатки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты смогли по кадрам со спутника определить судно, которое сбросило отходы в воду Авачинского залива на Камчатке в конце сентября этого года. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подчеркивается, что данная ситуация и причастность этого судна к загрязнению пляжей и прибрежных территорий Камчатки маловероятна.

- В настоящее время эксперты работают над единой системой мониторинга экологической обстановки. Это наш важный ответ на ситуацию, с которой мы столкнулись. Внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование Земли дает первые результаты, - сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Воды с судна были сброшены примерно в семь утра 23 сентября около Халактырского пляжа.

- Объем был крайне незначительный, он не привел бы к такому эффекту в акватории. Несмотря н это судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы правоохранителям, - добавил губернатор.

История с загрязнением воды и пляжей Камчатки стала резонансной в конце прошлого месяца после сообщений местных серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. На берегу стали находить трупы морских обитателей.

Чуть позже Росприроднадзор представил анализы проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке, которые показали значительное превышение норм по веществам: фосфат-ион, железа и фенола.