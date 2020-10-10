Стороны конфликта в Карабахе вышли на политическое урегулирование, заявил Алиев

Алиев рассказал о главном факторе прекращения огня в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нынешний военный кризис вокруг Нагорного Карабаха подошел к концу и враждующие стороны вышли на политическое урегулирование.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», - заявил глава Азербайджана в своем интервью изданию РБК.

Он отметил, что Армения должна смириться с тем, что территории принадлежат Азербайджану, что будет являться главным фактором прочности режима прекращения огня.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана нанес ракетный удар по окрестностям армянского городу Капан. Отметим, что любые военные действия являются нарушением договоренности, заключенной в Москве на консультации по урегулированию конфликта, организованной российской стороной.

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Многократно страны Минской ОБСЕ призывали враждующие стороны прекратить огонь, в результате чего в столице России состоялась консультация по урегулированию конфликта в Нагоном Карабахе. Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. 10 октября с 12:00 местного времени (11:00 мск) должен был начаться обмен пленными, а также телами погибших. Но вскоре Азербайджан и Армения параллельно сообщили о том, что договоренность была нарушена.

Территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах вышел из под контроля Азербайджанской ССР.