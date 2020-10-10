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Политика

Азербайджан и Армения подтвердили договоренности о прекращении огня в Карабахе

Сергей Лавров поговорил с представителями стран
Анастасия РЫШКОВА
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Глава МИД РФ провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Глава МИД РФ провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу, 10 октября, телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян подтвердили, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заключенная 9 октября в Москве, сохраняется.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его [режима прекращения огня] строгого соблюдения на земле», - сообщает российское дипведомство.

Напомним, что Россия стала инициатором консультации в ситуации военного противостояния Армении и Азербайджана. Встреча сторон прошла в Москве 9 октября. В результате многочасовых переговоров стороны пришли к единогласному решению прекратить огонь в районе Нагорного Карабаха.