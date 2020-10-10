Павел Дуров дал совет, как сохранить молодость

Дуров рассказал о секретах молодости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Telegram Павел Дуров в свой день рождения, 10 октября, опубликовал пост, в котором поделился с подписчиками правилами, которые он соблюдает для сохранения молодости. Пост из семи пунктов был опубликован на официальной странице Дурова в Telegram-канале.

По словам миллиардера, чтобы сохранить молодость и бодрость духа необходимо отказаться от алкоголя и других вредных привычек. Здоровый сон Павел Дуров считает неотъемлемым правилом для сохранения жизненной энергии, которая необходима для работы. Прекрасные физические формы ему помогает поддерживать спорт. Питается российский предприниматель раз или два раза в день и считает, что три и более приемов пищи — плохая привычка. Для сохранения молодости отказаться нужно и от мяса, заменив его рыбой и морепродуктами, считает Дуров.

Нездоровые социальные нормы делают жизнь наполненной стрессом, поэтому Дуров советует больше проводить времени в одиночестве.