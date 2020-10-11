В СК назвали диагноз детей, потерявших сознание на торжественной линейке

В настоящее время все дети выписаны из больницы с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всем школьникам, потерявшим сознание на торжественной линейке в Великих Луках, провели комплексное обследование, а для некоторых из них - дополнительные анализы. Специалисты поставили детям диагноз "синдром вегетативной дисфункции".

Сейчас все пострадавшие ученики продолжают лечение дома. Причина произошедшего пока выясняется, сообщил ранее сайт KP.ru.

Отмечается, что ни у одного из 13 учеников школы № 7 в Великих Луках не выявили признаков отравления. Об этом ТАСС сообщил представитель СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов.

- На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат, - заявил представитель Следственного комитета.