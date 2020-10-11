В Минске задержали российских журналистов и корреспондентов «Комсомольской правды-Беларусь»

В Минске были задержаны журналисты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске, 11 октября, на акциях протеста были задержаны представители СМИ. Некоторые из них - журналисты известных изданий и ведущих информационных агентств России и Белоруссии. Так, представители ОМОН задержали корреспондента «Комсомолки» Алесю Добыш и фотографа Святослава Зоркого.

Позднее от ТАСС поступило сообщение, что четыре корреспондента агенства Наталия Федосенко, Гавриил Григорова, Валерия Степченкова и Юрий Шамшура также были задержаны. Они были в жилетках с надписью «Пресса» и с удостоверением личности и аккредитацией. Как сообщили сами журналисты, им не дали закончить работу и отправили в Октябрьский РУВД. По словам самих корреспондентов, их привезли в отделение, переписали личные данные, сфотографировали и отпустили со словами, что они могут продолжать работу.

Напомним, что акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов в стране 9 августа. Несогласные с результатами голосования граждане требовали устроить переголосование.