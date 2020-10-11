В Минске против протестующих применили водометы, идут задержания

ОМОН применил против митингующих водометы Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 11 октября, в Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Акция протеста прошла у стелы «Минск - город-герой».

У стелы собрались несколько сотен митингующих, когда на площадь приехали автозаки. Сотрудники силовых структур начали разгонять протестующих с применением дубинок и задерживать их. В ответ протестующие стали забрасывать ОМОН попавшими под руку предметами.

Для усмирения толпы силовиками были применены светошумовые гранаты, а в процессе и водометы. Сотрудники правоохранительных органов в массовом порядке задерживают мужчин у стелы, женщин почти не задерживали.

Командир ОМОНа призвал участвующих разойтись, сообщает ТАСС.

Напомним, что акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Жители страны уже несколько недель подряд выходят на несанкционированные акции.