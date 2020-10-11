Погода в середине октября напомнит москвичам про август Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая рабочая неделя порадует жителей центрального региона страны отличным температурным режимом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура будет выше нормы.

- Погода в Москве и Московской области на следующей неделе, особенно в рабочие дни, просто удивительная. Температура выше нормы на 6—8 °С.., - рассказывает RT синоптик

В понедельник, 12 октября, будет +15 °С, а 13 и 14 октября +17...+19 °С.

- Такой температурный фон характерен для конца августа. На полтора месяца погода запаздывает, и, конечно же, москвичи радуются этому запаздыванию, когда в начале второй декады — в третьей пятидневке октября августовская погода. Это просто замечательно, — отметил Вильфанд.

Удержат отличную погоду воздушные массы, которые движутся с юго-запада и юга. Даже небольшие осадки, которые возможны в понедельник и вторник, не смогут помешать «золотой осени».

Только к концу недели теплые воздушные массы начнут уступать свои позиции, станет немного прохладнее. А вот в южной части страны осень по прежнему радует, пишет сайт Подмосковье сегодня.

На морских курортах от +25 до +28 °С, даже температура воды удивительно высокая, в Алуште, в Евпатории +22 °С, а на черноморском побережье до +23 °С.