Травница назвала самые полезные травы для облегчения кашля и насморка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В осеннее время года насморки и простуды наши постоянные спутники. Справляться с ними можно с помощью трав, рассказала врач-диетолог и травница Анжелика Дюваль.

Эксперт рассказала, какие травы можно применять при данных напастях и почему не рекомендуется лечиться только природными дарами.

Если же применение травяных настоек целесообразно, то подойдут календула, эвкалипт, ромашка и шалфей.

- В растворе для полоскания используется одна чайная ложка настойки на 200 миллилитров горячей воды. В качестве отхаркивающих средств можно использовать для заваривания травы мать-и-мачеху, солодку, зверобой и корень алтея,— рассказала «Ридусу» Анжелика Дюваль.

Заваривать травы нужно по специальным правилам: взять стеклянную, керамическую или глиняную емкость и залить водой, температура которой около 80 градусов.

- А вот соприкосновение трав с алюминиевыми и металлическими поверхностями нежелательно,— сообщила специалист.

Чтобы нос во время болезни дышал, и пациент мог различать запахи, нужно использовать масляные травяные настои. Лучше всего от насморка помогают зверобой, эвкалипт, шалфей и первоцвет.

- При отеке слизистой носа помогает ватная палочка или кусочек ватки, смоченной спиртовым настоем календулы, ромашки или ротоканом (это смесь трав). Нужно вдыхать запахи несколько минут, - заключает врач.

Никаких противопоказаний у данного метода нет. А вот наличие аллергических реакций будет серьезным основанием для отказа от подобных мер.