В РАН токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения на Камчатке

В РАН считают токсичные водоросли причиной загрязнения на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые РАН считают, что основной причиной загрязнений воды и пляжей на Камчатке стало повышение активности токсичных водорослей. Об этом сообщил глава Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров, чьи слова цитирует пресс-служба правительства региона.

- Пока что полной ясности нет. Однако на первое место выходит версия о токсичных водорослях. Теперь одной из основных задач специалистов является проведение морских экспедиций. Они разберутся, что могло привести эти водоросли в такое активное состояние, что у нас начались красные приливы, - отметил Алексей Озеров после совещания в правительстве региона с участием губернатора Камчатского края.

Эксперты объяснили, что «красным приливом» называют цветение воды с выделением сильных токсинов, которые могут оказаться влияние на морских обитателей. При попадании на кожу человека такие токсины могут вызвать ожоги.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии РАН исключил вулканическую активность из перечня возможных причин загрязнения на Камчатке.

Генеральная прокуратура России на днях заявила, что в пробах воды на Халактырском пляже не нашли ядовитых веществ, однако в образцах обнаружили следы горюче-смазочных материалов.