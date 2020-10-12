Видео аварии со «скорой» на Кутузовском проспекте в Москве показали очевидцы. Фото: кадр из видео

Вечером минувшего воскресенье в центре российской столице случилась серьезная авария: водитель BMW вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте и протаранил автомобиль «скорой помощи». Видео аварии очевидцы прислали «Комсомольской правде».

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от торгового центра «Времена года» примерно в восемь вечера в районе перекрестка с Минской. После удара легковая машина отскочила и задела еще несколько автомобилей.

На кадрах с места происшествия видно как минимум шесть протараненных при аварии машин с различными повреждениями. Один автомобиль загорелся, но его сумели потушить еще до приезда пожарных.

Водителя BMW – наиболее вероятного виновника аварии – смогли извлечь из покореженной иномарки только прибывшие на месте аварии спасатели. Как сообщил корреспонденту kp.ru источник в оперативных службах столицы, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства и причины аварии.