В России создают ядерный буксир для полетов в Солнечной системе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена потратить более четырех миллиардов рублей на разработку космического ядерного буксира для полетов к различным планетам Солнечной системы. Об этом говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос" на сайте госзакупок.

Так, на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса планируется потратить 4,2 миллиарда рублей. Отмечается, что он будет иметь специальный транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон".