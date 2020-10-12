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Наука

В России создают ядерный буксир для полетов в Солнечной системе

Аванпроект космической конструкции обойдется РФ в 4,5 миллиарда рублей
Юлия КЕКОВА
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В России создают ядерный буксир для полетов в Солнечной системе

В России создают ядерный буксир для полетов в Солнечной системе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена потратить более четырех миллиардов рублей на разработку космического ядерного буксира для полетов к различным планетам Солнечной системы. Об этом говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос" на сайте госзакупок.

Так, на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса планируется потратить 4,2 миллиарда рублей. Отмечается, что он будет иметь специальный транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон".