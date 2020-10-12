Российские космонавты пожаловались на рост температуры на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты на Международной космической станции пожаловались на повышение температуры в модуле "Звезда". Об этом стало известно из переговоров команды с Землей, которые транслирует НАСА.

- Что-то у нас тут температура медленно повышается, - сказал космонавт Иван Вагнер специалисту центра управления полетами, отметив.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте была обнаружена утечка воздуха, а в прошлом месяце космонавты уже сообщали об изменениях температуры. На тот момент в модуле "Звезда" было намного прохладнее обычного, но на работе космонавтов это не отразилось.

Напомним, накануне стало известно, что на Международной космической станции в российском модуле "Звезда" сломался туалет. Российские космонавты некоторое время пользоваться уборной, расположенной в американском сегменте. Позже космонавты сообщили, что туалет все же удалось починить.