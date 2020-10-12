В США полиции пришлось устроить погоню за 11-летним мальчиком, угнавшим школьный автобус

В США арестовали 11-летнего угонщика школьного автобуса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Батон-Руж штата Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Инцидент произошёл утром в воскресенье, 11 октября, сообщает телеканал WBRZ.

Предполагается, что мальчик угнал автобус в северной части города. Полиция начала погоню в 11:00 по местному времени (19:00 по московскому) и настигла угонщика в 11:30. Ребёнок доехал до другой части города, а там врезался в газопровод и влетел в дерево. В инциденте никто не пострадал.

Очевидцы сняли на видео погоню полиции и ребёнка. Сейчас несовершеннолетнего преступника взяли под арест. Новостной телеканал Луизианы WAFB сообщил, что мальчику предъявлено сразу несколько обвинений. Среди них кража автомобиля, причинение ущерба и нападение, поскольку он намеренно пытался повредить автобус.