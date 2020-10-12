Малый и средний бизнес Томской области наращивает экспорт

Федеральная таможенная служба сообщила, что в Томской области с начала 2020 года количество малых и средних предприятий-экспортеров выросло на 12,1 %. Для сравнения: в целом по регионам Сибирского федерального округа этот показатель наоборот снизился на 1,8 %. Основными статьями экспорта Томской области стали электрические устройства и аппаратура связи, пластмассы и изделия из них, мясо, компьютеры, овощи, медтехника и другое.

Свою продукцию томские компании чаще всего экспортируют в Китай, США, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Киргизию, Великобританию, Монголию.

«В 2020 году томский Центр поддержки экспорта в режиме онлайн организовал более 30 бизнес-миссий для малых и средних предприятий региона, — сообщил руководитель центра Александр Беляев. — До конца года запланировано еще 40 таких мероприятий с потенциальными партнерами из Казахстана, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Шри-Ланки, Индонезии, Малайзии, США, Польши, Нидерландов, Дании, Финляндии, Чехии, Франции и других стран».

Онлайн-переговоры организуются Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии администрации Томской области, Минэкономразвития России и Российского экспортного центра.

«Томская область, признанная одним из центров развития инноваций в стране, активно экспортирует на внешний рынок передовые решения в области IT и телекоммуникаций, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Томские разработчики сегодня сотрудничают с мировыми лидерами IT индустрии стран Юго-Восточной Азии, Европы и США. И число томских экспортеров в этом секторе экономики каждый год только растет».