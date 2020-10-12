В Минтруде рассказали, сколько в России бедных

Министр труда рассказал о количестве бедных в России. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в понедельник, 12 октября, рассказал, какой процент граждан России относится к бедным.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн», - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, что летом 2020 года президент России Владимир Путин поставил перед правительством цель снизить уровень бедности в стране вдвое. Он привел данные по 2017 году и распорядился выполнить поручение к 2030 году.

Ранее президент оглашал другие сроки. Так, глава РФ просил исправить ситуацию с бедностью в стране к 2024 году. Но глава Минтруда заявлял, что достичь поставленной цели к установленному сроку будет достаточно трудно.

Данные Росстата показывают, что число граждан России, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения РФ. В 2019 году этот показатель был снижен до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения страны.