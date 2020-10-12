Российский предприниматель рассказал, готов ли бизнес к переводу сотрудников на удаленку

Предприниматель рассказал, готов ли бизнес к переводу сотрудников на удаленку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин попросил компании перевести на удаленку 30% своих сотрудников. Предприниматель Алексей Петропольский рассказал, как в сложившихся условиях себя чувствует бизнес.

По его словам, компании условно разделились на три группы. Есть те, кто уже отправил домой 30% своих сотрудников или даже не возвращал их с карантина. Вторая группа - работодатели, которые готовы сделать это в ближайшее время. Это любая компания, работающая в сфере услуг. Она может перевести на удаленку маркетологов, IT-специалистов, бухгалтерию - они, как раз, и составляют 30% сотрудников.

И третья группа - компании, которые никак не могут отправить работников домой, максимум - одного, двух человек. Это сфера торговли и общепит.

- Здесь кто-то пошел по пути: неделю работает одна смена, неделю другая. А кто-то просто написал письмо в мэрию о том, что все сотрудники являются обязательными на месте. И без них бизнес работать не будет, - рассказал Петропольский в эфире радио "Комсомольская правда".