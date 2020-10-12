В Госдуме назвали способ борьбы с бедностью в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала способы борьбы с бедностью в России. Это поможет обеспечить хотя бы минимальным доходом всех нуждающихся.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что с приходом пандемии число безработных выросло на 1,3 млн человек. Если в прошлом году на учете в центрах занятости состояло 3,5 млн человек, то теперь 4,8 млн.

Ситуация на рынке труда остается довольно сложной. Поэтому целесообразно распространить программу по занятости женщин на все население России.

- Ограничивать действие программы только на действие женщин неправильно. Все, кто встал на учет в центр занятости, будут обеспечены работой. Для этого выделят колоссальные средства, - пояснила Бессараб ФАН.

Для того, чтобы воспользоваться программой, нужно встать на учет в центре занятости и ждать предложений.

- Муниципалитеты или отдельные работодатели будут предлагать общественно-полезную работу. Доход будет колебаться от минимального размера оплаты труда и выше, - подчеркнула парламентарий.

Такая подработка станет существенным дополнением к пособию по безработице.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отметил, что с 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России при новой методике расчета будет расти быстрее прожиточного минимума. уже в следующем году разница между значениями составит 90 рублей, а в 2022-м вырастет до 500 рублей, пишет RT.