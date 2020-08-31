В России число безработных официально достигло 3,6 миллионов

Число безработных в России увеличился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России увеличилось число безработных. Так, за период пандемии коронавируса число людей, потерявших рабочее место, возросло до 3,6 млн. Хотя ранее Минтруд фиксировал 727 тысяч человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков во время обсуждения мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия».

«За этот период в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн», — сказал министр, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее на встрече с губернатором Ростовской области заявлял, что безработица является одной из главных проблем в стране.

Но при этом глава государства заметил, что удалось избежать взрывного роста безработицы из-за пандемии.