МРОТ с 2021 года начнет расти быстрее прожиточного минимума

Глава Минтруда Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

С 2021 года МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Об этом заявил министр труда России Антон Котяков. Он отметил, что со следующего года эти две величины впервые будут разорваны.

- Минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. <...> Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью, - заявил Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума. С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 12 792 рублей. Сейчас эта сумма составляет 12 130 рублей. А прожиточный минимум со следующего года поднимется до 12 702 рублей.