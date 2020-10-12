"Туман в голове": переболевшие коронавирусом пожаловались на странные осложнения

Переболевшие коронавирусом пожаловались на странные осложнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, пожаловались на странные симптомы. У многих возникают проблемы с мыслительными функциями. Например, переболевшая коронавирусом австралийка описала свое состояние как "туман в голове".

- Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, <…> иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели, - приводит ее слова The Guardian.

Женщина также призналась, что испытывает некоторые трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.

Похожее состояние описала и жительница штата Нью-Джерси. Эти осложнения даже помешали ей устроиться на новую работу.

Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что подобные симптомы у переболевших коронавирусом встречаются довольно часто. Некоторые также жаловались на мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.

- Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга, - подчеркнул врач.

Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди, в свою очередь, пришел к выводу, что подобные осложнения вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, который должен поступать в мозг.