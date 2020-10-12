"Туман в голове": переболевшие коронавирусом пожаловались на странные осложнения

Переболевшие коронавирусом пожаловались на странные осложнения
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Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, пожаловались на странные симптомы. У многих возникают проблемы с мыслительными функциями. Например, переболевшая коронавирусом австралийка описала свое состояние как "туман в голове".
- Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, <…> иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели, - приводит ее слова The Guardian.
Женщина также призналась, что испытывает некоторые трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.
Похожее состояние описала и жительница штата Нью-Джерси. Эти осложнения даже помешали ей устроиться на новую работу.
Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что подобные симптомы у переболевших коронавирусом встречаются довольно часто. Некоторые также жаловались на мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.
- Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга, - подчеркнул врач.
Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди, в свою очередь, пришел к выводу, что подобные осложнения вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, который должен поступать в мозг.