Путин распорядился создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

Путин поручил создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций", - говорится в документе.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время от новой инфекцией заразилось свыше 37 миллионов человек по всему миру. Жертвами COVID-19 стали более одного миллиона человек. В августе Владимир Путин сделал заявление о том, что российские ученые смогли зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» уже поступил во многие медицинские учреждения страны. По последним данным прививку получили более 12 тысяч человек.