В Госдуме отреагировали на заявление ЕС о возможных санкциях из-за Навального

В Госдуме прокомментировали возможные санкции ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Наша прокуратура четыре раза запрашивала у немецкой стороны информацию по данному инциденту, и мы ничего не получили», — заявил Чепа в интервью RT.

Он отметил, что российская сторона сделал все, чтобы помочь расследованию в ситуации с оппозиционером и предоставила для этого всю необходимую информацию.

«Наши врачи в Омске делали анализы, Россия передала результаты анализов и биоматериалы немецкой стороне, когда его (Алексея Навального) везли в Германию», — сказал депутат.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге сообщил, что страны достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, который якобы был отравлен.

Напомним, что российскому блогеру стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Навального экстренного отправили в омскую больницу. Врачи пришли к выводу, что резкое ухудшение здоровья оппозиционера могло быть вызвано нарушением обмена веществ. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Шарите. 2 сентября ФРГ сделало заявление, из которого следует, что блогер был отравлен веществом серии «Новичок». Россия отказалась сотрудничать по данному вопросу до предоставления результатов анализов военных медиков.