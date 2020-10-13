Новые случаи заражения коронавирусом в России на 13 октября 2020: Выявлено 13 868 заболевших

В России выявлено 13 868 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 1 326 178 человек. Отмечается также, что новые заражённые зафиксированы во всех регионах России. Симптомов коронавируса не было у 28,1% новых заболевших.

В Москве выявлено 4 618 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге 557, а в Московской области - 420 новых пациентов.

В список десяти российских регионов с наибольшим числом новых заразившихся коронавирусом вошли также Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский административный округ.

За сутки полностью выздоровели после лечение от коронавируса 7 550 человек. Всего за время эпидемии врачи смогли вылечить 1 031 785 человек.

С 12 по 13 октября от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 244 человека, а за весь период число летальных исходов среди заражённых COVID-19 в России составило 22 966.