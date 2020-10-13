ВЦИОМ: 36% россиян считает, что в России слишком много праздников

11% россиян хотят отдыхать в канун Нового года, чтобы больше времени провести с семьёй Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Более половины россиян (54%) заявили, что слышали о предложении Министерства труда сделать 31 декабря выходным днём. При этом положительно отнёсся к такой идее почти каждый второй участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пятью главными причинами для отдыха в канун Нового года россияне назвали:

необходимость подготовки к празднику (37%);

отсутствие нормального рабочего дня и без выходного (25%);

нужда в отдыхе перед новогодней ночью (12%);

желание провести больше времени с семьёй (11%);

11% опрошенных назвали 31 декабря предпраздничным днём.

Большинство респондентов, выступивших против выходного в последний день года, считают, что в России слишком много праздников (36%). Остальные заявили, что новогодние праздники и так слишком длинные, что повышается опасность пьянок и драк. 12% россиян призывают больше работать, а 11% боятся, что у них уменьшатся доходы.

При этом 27% россиян отрабатывают 31 декабря свой обычный рабочий день, у 21% сокращённый рабочий день, 14% отдыхают в канун Нового года, а у 37% регламент предпраздничного дня на работе зависит от графика.