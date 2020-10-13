Минздрав планирует зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса на этой неделе

Михаил Мурашко: Минздрав России зарегистрирует до конца недели вторую вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что надеется на регистрацию второй российской вакцины от коронавируса уже до конца этой недели.

- Российских вакцин в клинических исследованиях находится две, одна зарегистрирована. Планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдёт в производственный цикл, - сообщил Мурашко на конференции в РАНХиГС.

Министр отметил, что ведомство уже подало документы для регистрации вакцины, разработанной в научном центре вирусологии "Вектор".

Генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов отметил, что планируемая дата регистрации - 15 октября.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, победить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин, опираясь на медицинские показания того или иного пациента.