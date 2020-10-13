Елена Летучая: "Женщины ежедневно сталкиваются со стандартами, которым вынуждены соответствовать"

Телеведущая Елена Летучая Фото: Борис КУДРЯВОВ

Согласно обновленным данным ФОМ, роль женщины в российском обществе существенно изменилась за последние 15 лет. К примеру, в 2020 91% россиян считают, что мужчины и женщины могут делить между собой хлопоты по дому в равной степени, хотя раньше была распространена другая точка зрения.

Однако, несмотря на развитие прогрессивных взгядов, женщины по-прежнему испытывают большое давление в обществе, считает журналист и телеведущая Елена Летучая. В интервью для Радио "Комсомольская правда" она отметила, что в России женщина ежедневно сталкивается с общими стандартами, которым вынуждена соответствовать:

"Как она (женщина) должна выглядеть, как она должна жить, чем она должна заниматься, в каком возрасте она должна выйти замуж, в каком возрасте она должна рожать детей. На самом деле это ужасно, потому что в других странах нет такого большого давления. У нас девчонка, которой исполнилось 25 лет, если она не вышла замуж, если она не родила детей, она уже себя чувствует неполноценной только потому, что у нее сложилось что-то не как у других", - высказалась она.

Елена Летучая также обратила внимание на то, что многие выходят замуж и рожают детей только потому, что так принято. При этом женщины делают это не только ради имиджа в кругу подруг и социальных сетях, но и для собственного внутреннего комфорта.

"Послушайте, если вы чего-то не хотите, не нужно вам это делать. И вы никогда не опоздаете быть счастливой, вы никогда не опоздаете найти свою профессию. И самое главное, вы никогда не опоздаете стать хорошей мамой. На всякие инициативы, которые вы не хотите принимать, даже отвечать никаким образом не стоит. Просто их не принимайте – и все", - добавила ведущая.