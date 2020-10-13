Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Тюменской области: свой статус узнали около 400 человек

Фото: Минздрав России

Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит не первый год, но в этом году очень масштабно. Мобильные пункты тестирования (белые ГАЗели с красной лентой на бортах) в этом году посетят 45 регионов нашей страны. Акция началась еще в июне и уже близится к завершению. 35-м регионом на пути МПТ стала Тюменская область.

Фото: Минздрав России

С 9 по 13 октября жители пяти городов Тюменской области (Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюмени) проходили бесплатное, анонимное, безболезненное экспресс-тестирование. Свой ВИЧ-статус узнали около 400 человек.

Фото: Минздрав России

А 11 октября в Тюмени проходило ночное тестирование. Как отметила директор общественной организации «Поколение» Наталья Устюжанина после ночного тестирования «мы получили в соцсетях обратную связь от ребят: очень много восторженных положительных отзывов о важности и пользе такого тестирования, а ночного - в особенности. По словам участников, очень важно, что акция сама приходит к людям и дает всю необходимую информацию прямо на месте. И это очень удобно и доступно каждому».

Фото: Минздрав России

- Мы понимаем, насколько важно привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции, - сказал главный врач ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов. - И не просто привлечь, а удерживать это внимание постоянно. Во время акции кто-то сдал тест на ВИЧ, кто-то задумался о вопросах, которые неизбежно возникают при ознакомлении с проблемой ВИЧ/СПИДа. А после кто-то может получить новый шанс в жизни, потому что выявит ВИЧ-инфекцию и начнет лечение. А кто-то перестанет бояться и начнет жить спокойно, потому что будет знать, что делать, чтобы не допустить заражения. В этом главная цель таких масштабных акций.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

6 важных шагов: что делать, если у вас обнаружили ВИЧ

1. Встать на учет в СПИД-центр по месту регистрации.

2. Сдать анализ в СПИД-центре для подтверждения диагноза.

3. Получить указания врача по приему антиретровирусной терапии.

4. Как можно скорее начать прием антиретровирусных препаратов.

5. Раз в полгода сдавать повторные анализы для оценки состояния организма.

6. Регулярно консультироваться с лечащим врачом СПИД-центра.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Экспедиция едет в Ханты-Мансийский АО – ЮГРА

Югра присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

С 15 по 19 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах региона: Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Когалыме. Тестирование занимает всего 15 минут и проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Фото: Минздрав России

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru

Фото: Минздрав России