Губернатор Владислав Шапша вручил медали калужским медикам, борющимся с COVID-19

Губернатор Владислав Шапша вручил медали калужским врачам и медсестрам. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Медики Калужской области, спасающие больных в разгар пандемии коронавируса, награждены медалями «За медицинскую доблесть». Глава региона Владислав Шапша 13 октября торжественно вручил награды 25 сотрудникам ковидных госпиталей, работающих в эти дни на передовой, с пациентами, инфицированными COVID-19. В списке награжденных — врачи, медсестры, фельдшеры и рентгенлаборанты.

Вручая награды, Владислав Шапша поблагодарил медиков за решимость и профессионализм.

- Вы первые, кто встретил болезнь, не зная, что это, как лечить людей и как правильно действовать, - подчеркнул губернатор. - Пришла вторая волна. Болезнь не отступает. Но мы стали сильнее и увереннее, потому что прошли этот непростой путь, получили опыт, подготовились и сделали серьезные выводы. Всё это благодаря вашей самоотверженной, ответственной, тяжёлой и доброй работе. Спасибо вам от всей души.

Уникальная региональная награда «За медицинскую доблесть» учреждена в Калужской области специально для награждения медработников, проявивших мужество и самоотверженность, работающих в тяжелых условиях с риском для жизни.

Сейчас в больницах Калужской области для пациентов с COVID-19 организовано 605 коек, еще 145 койко-мест организуют в ближайшее время. Медики уже подготовили аппараты искусственного вентилирования легких. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе растет, но медицинские учреждения пока справляются с ситуацией. За минувшие сутки в области диагностировано 94 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в Калужской области заразились 10 177 человек.