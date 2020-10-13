Константин Затулин - об "ультиматуме Тихановской": Коллапс белорусской экономики отразится на всех ее жителях, об этом должен думать ответственный политик

Затулин оценил ультиматум Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям республики ультиматум. Она требует выполнить три условия до 25 октября, в противном случае угрожает национальной забастовкой.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин прокомментировал ультиматум Тихановской. По его словам, оппозиционерка выбрала не самый лучший способ для урегулирования ситуации.

При этом он отметил, что освобождение политзаключенных, которого требует Тихановская, было бы правильной мерой.

- Но это не значит, что этого надо требовать путем ультиматумов, называя сроки и угрожая всеобщим коллапсом Белоруссии. Коллапс белорусской экономики отразится на всех людях, живущих в Белоруссии. И об этом тоже должен думать ответственный политик, - заявил Затулин в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям три условия: Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста президента, насилие на улицах должно прекратиться, а политзаключённые должны быть освобождены.