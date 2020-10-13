Тихановская не вернется в Беларусь, пока ее требования не будут выполнены

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская не приедет в республику к истечению срока выдвинутого ее ультиматума к белорусским властям. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина

Как отметила пресс-секретарь оппозиционного политика, Тихановская вернется в Минск «как только это будет достаточно безопасным».

«Это будет, когда все политзаключенные и все задержанные в связи с этими событиями будут освобождены, и представители уходящих властей сядут за стол переговоров для обсуждения вопроса передачи власти», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Напомним, Тихановская выступила с требованиями отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении условий до 25 октября, политик пообещала устроить национальную забастовку. Кроме того, она сообщила о грядущих с 26 октября массовых протестах, а также «блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах».