Российское лекарство от коронавируса подешевело в два раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние несколько месяцев стоимость российского препарата, которое используется для лечения пациентов с коронавирусом, упала почти вдвое.

Как передает РБК, по данным издания «Фармвестник», первый контракт на закупку препарата «Авиафавир» с действующим веществом фавипиравиром был заключён 4 июня, когда лекарство поставлялось по цене в 22,3 тысячи рублей за упаковку.

В июле на рынке появились ещё два препарата с тем же действующим веществом - «Коронавир» и «Ареплевир», средняя стоимость которых составляла 18,3 тысячи рублей.

В сентябре, после того как лекарства были зарегистрированы в розничной продаже, «Ареплевир» подешевел до 12,3 тысячи рублей, а «Коронавир» стал стоить 11,5 тысячи рублей.

В Росздравнадзоре постепенное снижение цен на рынке РБК объяснили мерой его насыщения и усиления конкуренции, назвав подобное изменения стоимости «нормальным явлением».

«В настоящее время проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств ... В этой связи мы ожидаем дальнейшего снижения цен», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заболевшие коронавирусом москвичи бесплатно получат новые препараты «Арепливир» и «Коронавир».