Политолог: Тихановская выдвинула ультиматум после разговора с мужем

Политолог заявил, что Тихановская выдвинула ультиматум после разговора с мужем Фото: REUTERS

13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям республики. Она требует выполнить три условия, в противном случае обещает национальную забастовку.

Политолог Сергей Марков полагает, что Тихановская сделала такое заявление после разговора с мужем.

- Ультиматум Тихановской в адрес Александра Лукашенко, видимо, в какой-то мере связан с разговором между ее мужем Сергеем Тихановским и ею. И, как известно, там Сергей Тихановский сформулировал просьбу, что нужно жестче. При этом Тихановская не принимает сама никаких решений, - заявил Марков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, в свою очередь, сравнил нынешнюю ситуацию в Белоруссии с событиями на Майдане.

- Так примерно было шесть лет назад на Майдане в Киеве. Там был народный протест, а его оседлали националисты. Получили вот такой результат. Вот тут происходит попытка такая же. Поэтому сказать, что это прямо вот она лидер этих протестов и ими руководит, - нет. Она пытается ими воспользоваться, - отметил Суздальцев.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула властям Белоруссии три требования: до 25 октября Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста президента, насилие на улицах должно прекратиться, а политзаключённые должны быть освобождены.