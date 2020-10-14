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Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам бесплатно

С такой инициативой председатель «Единой России» выступил на совещании по подготовке предвыборной программы партии
Источник:kp.ru
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Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лекарства, которые назначают и выписывают врачи, нужно выдавать всем россиянам бесплатно. С таким предложением выступил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Свою инициативу он озвучил накануне, 13 октября, во время совещания по подготовке предвыборной программы партии к выборам в Госдуму в 2021 году.

Дмитрий Медведев сказал, что нужно «поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования».