Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам бесплатно

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лекарства, которые назначают и выписывают врачи, нужно выдавать всем россиянам бесплатно. С таким предложением выступил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Свою инициативу он озвучил накануне, 13 октября, во время совещания по подготовке предвыборной программы партии к выборам в Госдуму в 2021 году.

Дмитрий Медведев сказал, что нужно «поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования».