В Москве ученики 1-5 классов продолжат учиться очно с 19 октября

19 октября 2020 г. ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября ученики 1-5 классов возвращаются в школы, школьники 6-11 классов на ближайшие 2 недели переходят в дистанционный режим обучения.

Такое решение мэр объяснил тем, что среди заболевших коронавирусом детей доля учеников 1-5 классов составляет 36%, а доля учащихся 6-11 классов - 64%.

Собянин также заявил, что в первую очередь вакцину от коронавируса получат педагоги старшего возраста, которым ещё не исполнилось 60 лет, и педагоги, страдающие хроническими заболеваниями.

- ... Когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания, - заявил мэр в своём блоге.