Лавров заявил о возможности политического урегулирования конфликта в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что политическое урегулирование в Карабахе возможно и должно идти параллельно с воплощением договоренностей на земле. Об этом он сообщил в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва».

- Политическое урегулирование возможно. Предложения прорабатываются - поэтапное освобождение районов Карабаха при обеспечении надежной связи между Арменией и Азербайджаном. Печальные события должны активировать политический процесс.

Механизм миротворцев должен заработать на линии фактического соприкосновения сторон. Даже не миротворцы, а - военные наблюдатели. Совершенно правильно, если наши. Но - окончательное решение за сторонами, - сказал глава внешнеполитического ведомства.