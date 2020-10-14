Глава МИД России сообщил о роли США в мировых конфликтах

Соединенные Штаты в последние годы играют большую роль в мировых конфликтах. Так, в Сирии они подрывают резолюцию ООН, в Ливии пытаются решить конфликт в своих интересах. Об этом сообщил в министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва».

- США играют активно свою роль. В Сирии они подрывают резолюцию ООН, создают квазигосударственную структуру. Объявили запрет на закупку сирийской нефти, разрешили добывать своей компании нефть и на вырученные деньги поддерживать курдов, которые не должны подчиняться Дамаску, - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что США также весьма активны в Ливии: там они пытаются решить конфликт в своих интересах, чтобы ослабить Россию.

- Нефть тоже играет там свою роль. Палестинскую проблему и Иерусалим, урегулирование конфликта между арабами и Израилем - просто отодвинули всех оттуда, - подчеркнул Сергей Лавров.