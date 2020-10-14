Лавров: у России иногда возникает вопрос, можно ли иметь дело с Евросоюзом

На фоне последних событий и обвинение в адрес России со стороны европейских государства, у России иногда возникает вопрос, можно ли иметь дело с Евросоюзом. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва».

- Я сказал, что у нас возникает вопрос, не только о том, возможен ли бизнес как обычно, а возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом. Который требует отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению ЕС, совершили. У нас есть свои законы, механизмы, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров сказал, что экономические интересы должны сохраняться в любой ситуации, а экономические операторы должны сами решать, что выгодно, а что нет.

- Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства. Если они будут разрушать наше экономическое партнерство, тот же "СП-2", то всю структуру партнерства они не разрушат. Но когда нам заявляют, что мы не доросли до того, чтобы быть партнером ЕС… А что касается разумных отношений, то это подлежит анализу на той стороне. Надеюсь, что разум возобладает, - сообщил министр.

Глава МИД отметил, что политологи считают, что Россия отказалась стать единомышленником НАТО и ЕС, и стала противником. Они утверждают, что европейским странам якобы следует отказаться от замыслов партнерства с Россией, если «русские не изменят свое поведение».

- И когда в кругах политических аналитиков такие мысли прорезаются, это говорит об изменениях в политической элите. Целый ряд договоренностей между Парижем и Москвой реализуется. Но посмотрим, куда будет выруливать вся эта ситуация и мыслительные процессы. По моим оценкам, и судя по реакциям на мои вопросы, ЕС не в силах справится с русофобским меньшинством. Они блокируют многие вопросы - это страны Балтии, Польши, - добавил Сергей Лавров.