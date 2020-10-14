Лавров прокомментировал смену статуса собора Святой Софии в Турции

Россия признаёт право турецких властей использовать собор Святой Софии в соответствии с линией ЮНЕСКО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Мы признаем право Турции, властей Стамбула определять конкретные параметры использования этого объекта, но, безусловно, с учётом его статуса как объекта всемирного культурного наследия, который был присвоен по линии ЮНЕСКО, и в рамках ЮНЕСКО эта дискуссия еще не завершена, - сообщил Лавров в интервью главным редакторам радиостанций "Комсомольская правда", "Sputnik" и "Говорит Москва".