Сергей Лавров рассказал, как изменятся отношения США и России после выборов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва» ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина о том, как могут измениться отношения между Россией и США после американских выборов.

- У вас есть какие-то прогнозы, надежды, знаки о выборах в США?

- Прагматизм остается частью нашей политики. Мы с американцами при всей непоправимо ухудшившейся ситуации, во многих позициях сходны. По линии военных - устойчивые каналы. Есть договоренность, кто и где летает. В политическом диалоге отмечу Афганистан, где есть Россия, США и Китай. По Карабаху, можем сотрудничать и по Приднестровью. Но пока этот механизм не работает, потому что здесь американцы хотят подмять все под себя. Но, США это все-таки самая мощная страна. Но эта страна не может решать ни один вопрос дня в одиночку. Они пытаются, но эта инерция утихают.

У нас есть и другие формы сотрудничества. Думаю, что по линии гражданского общества надо быть более активными. Сотни, если не тысячи организаций, получают финансирование с американской стороны. Мы не можем сравниться с американцами тут. Обе партии сейчас в США говорят, что русские хотят привести своего конкурента к власти. Но главное - что наши отношения не изменятся, - сообщил глава российского министерства иностранных дел.