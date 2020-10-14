«Америка нас не любит»: Лавров ответил на вопрос, кто лучше - Трамп или Байден

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва» ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина о том, чья победа на президентских выборах в США лучше для российской стороны - Трампа или Байдена.

- Могу процитировать текст Семена Слепакова с текстом, который начинался со слов «Америка нас не любит», - отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Вопросы Сергею Лаврову задавали главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, главный редактор телеканала «Russia Today», радио Sputnik Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России также отметил, что отношения России и США не должны значительно измениться после американских выборов.